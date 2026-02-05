Il Comune ha deciso di bloccare i lavori per il grattacielo di 93 metri in piazza Luigi di Savoia. Le grandi pozze d’acqua nel cantiere e il silenzio dietro le recinzioni avevano già segnalato che qualcosa non andava da mesi. Ora si aspetta di capire come e quando si potrà riprendere o se la costruzione resterà ferma definitivamente.

Milano, 5 febbraio 2026 – Le enormi pozze d’acqua al centro del cantiere e l’inattività prolungata dietro le recinzioni avevano fatto intuire che qualcosa si fosse inceppato già da mesi fa. Ora è arrivata pure l’ufficialità: il Comune ha negato il permesso di costruire convenzionato per realizzare un grattacielo di 93,5 metri sulle ceneri dell’hotel Michelangelo e riqualificare l’intera area che ruota attorno a uno degli ingressi laterali della Stazione Centrale e al posteggio taxi di piazza Luigi di Savoia con 4,2 milioni di euro di oneri di urbanizzazione. Lo stop al progetto Mi.C emerge da una recentissima sentenza del Tar, che ha esaminato il ricorso della Michelangelo srl contro l’iter che ha portato al preavviso di diniego notificato lo scorso 20 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune blocca il grattacielo di 93 metri: lo “spettro” di un buco in piazza Luigi di Savoia

Approfondimenti su Milano PiazzaLuigiDiSavoia

In questo articolo si analizza la situazione di insicurezza nelle torri, evidenziata già nel 1993 da Fabbri.

In seguito all’emergenza al Grattacielo di Ferrara, il Comune ha preso le misure necessarie per gestire la situazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano PiazzaLuigiDiSavoia

Argomenti discussi: Quartu, strade smembrate dai cantieri per la fibra ottica: il Comune blocca i nuovi scavi; Il Comune di Aprilia chiude la casa di riposo, il giudice blocca tutto; Funzionario della Polizia Locale fuori servizio blocca un responsabile di furto; Agata Christian - Delitto sulle nevi.

Nuova interdittiva antimafia ai Salzillo dei carburanti. E il comune blocca il bar nella pompa di benzinaSANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo alcuni mesi dalla notizia relativa all’interdittiva antimafia che aveva colpito le stazioni per il rifornimento Ewa, in merito alla vicenda che vede al centro Vincenzo ... casertace.net

Caos campi da padel a Curno, il Tar blocca lo sgomberoIl braccio di ferro tra il gestore del centro sportivo e il Comune sta assumendo toni quasi surreali ... bergamonews.it

#Quartu dice stop ai tagli stradali senza ripristini: prima sicurezza e decoro. Il Comune blocca le nuove autorizzazioni finché gli accordi non saranno rispettati facebook