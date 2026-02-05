I giocatori Holm e Fabbian si sono ritrovati oggi in campo, accompagnati da una torta da condividere. La scelta del Bologna di prendersi un giorno di riposo dopo la sconfitta contro il Milan ha fatto discutere. La squadra ha preferito fermarsi, lasciando perplessi tifosi e addetti ai lavori, mentre il mister cerca di preparare la prossima sfida.

Marchini Viene difficile capire perché ieri il Bologna abbia fatto un giorno di riposo, dopo quel tipo di sconfitta col Milan. Forse, nel rituale della normalità, a Casteldebole provano a esorcizzare un momento che di normale non ha nulla (la rimessa laterale di Miranda è roba da sesta stagione di Stranger Things). De Silvestri domenica aveva chiesto supporto ai tifosi, attingendo a quel credito che questo gruppo si è conquistato sul campo. Richiesta accolta: infatti il Dall’Ara martedì non ha fischiato e a Vincenzo Italiano, nel post-gara, è stato risparmiato un commento sulla cessione-lampo di Holm, quando, dopo la prova flop di Zortea, poteva essere un gol a porta vuota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il commento. Holm, Fabbian e una torta da dividere

Le news di mercato dalla trasferta di Como e dal Bologna segnalano che Giovanni Fabbian, protagonista con la sua prestazione, resta nel mirino di diversi club.

La discussione sulla separazione delle carriere e il superamento delle correnti torna a dividere gli addetti ai lavori.

