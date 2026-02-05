Il comitato #difesaminori | La tutela non può passare dalla rottura della famiglia
Il comitato Difesa Minori torna a chiedere che i tre bambini allontanati dai genitori, Nathan e Catherine Trevillon Birmingham, possano tornare a casa. La responsabilità genitoriale è stata sospesa, ma il comitato insiste: la tutela non può passare attraverso la rottura della famiglia. I rappresentanti continuano a fare appelli e a chiedere un intervento più equo, mentre le polemiche sulle modalità di allontanamento si fanno sempre più accese.
Il portavoce del comitato è intervenuto a Rete5.tv sul caso della famiglia di Palmoli dove tre minori sono stati allontanati dai genitori a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale Continuano gli appelli e gli interventi per il ricongiungimento dei 3 bambini allontanati dai genitori, Nathan e Catherine Trevillon Birmingham, a Palmoli e ai quali è stata sospesa la responsabilità genitoriale Per il portavoce del comitato #difesaminori, Nico Liberati, “Il reinserimento del minore nella famiglia d’origine dovrebbe essere l’obiettivo centrale di ogni intervento di tutela, non una soluzione residuale”.🔗 Leggi su Chietitoday.it
