il cavallino di rogoredo il bilancino e il sacchetto di monete

Da ilgiorno.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lotta tra pusher e forze dell’ordine a Rogoredo non si ferma. Ogni giorno si susseguono controlli e blitz, ma gli spacciatori cercano di riappropriarsi di zone di traffico storiche. Ultimamente, sono tornati a puntare sul boschetto, un tempo vero e proprio supermercato a cielo aperto di eroina. La tensione resta alta e i colpi di scena non mancano.

La guerra di posizione tra pusher e forze dell’ordine va avanti giorno dopo giorno. Gli spacciatori, spinti verso sud dai continui blitz, cercano comunque di riconquistare posizioni e di riavvicinarsi a quel boschetto che per anni è stato un supermarket di eroina a cielo aperto. L’ultimo intervento in ordine di tempo risale alle 12.25 di martedì, quando due agenti della polizia locale di passaggio in via Sant’Arialdo, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, hanno notato alcuni tossicodipendenti: uno di loro, con lo sguardo ancora inebetito dalla dose di “nera” appena iniettata in vena, ha confessato a mezza bocca che poco più avanti c’era uno spacciatore che stava distribuendo “punti” per pochi spiccioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

