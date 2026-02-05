La lotta tra pusher e forze dell’ordine a Rogoredo non si ferma. Ogni giorno si susseguono controlli e blitz, ma gli spacciatori cercano di riappropriarsi di zone di traffico storiche. Ultimamente, sono tornati a puntare sul boschetto, un tempo vero e proprio supermercato a cielo aperto di eroina. La tensione resta alta e i colpi di scena non mancano.

La guerra di posizione tra pusher e forze dell’ordine va avanti giorno dopo giorno. Gli spacciatori, spinti verso sud dai continui blitz, cercano comunque di riconquistare posizioni e di riavvicinarsi a quel boschetto che per anni è stato un supermarket di eroina a cielo aperto. L’ultimo intervento in ordine di tempo risale alle 12.25 di martedì, quando due agenti della polizia locale di passaggio in via Sant’Arialdo, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, hanno notato alcuni tossicodipendenti: uno di loro, con lo sguardo ancora inebetito dalla dose di “nera” appena iniettata in vena, ha confessato a mezza bocca che poco più avanti c’era uno spacciatore che stava distribuendo “punti” per pochi spiccioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “cavallino” di Rogoredo, il bilancino e il sacchetto di monete

Approfondimenti su Rogoredo Guerra

Durante le festività natalizie, un’assistente di volo ha condiviso un episodio inaspettato: trovando un sacchetto del vomito pieno di soldi.

Il cavallino di Ralph Lauren si conferma come il logo più desiderato nel mondo del menswear, dimostrando un fascino duraturo e una rinnovata popolarità tra gli appassionati di moda maschile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rogoredo Guerra

Argomenti discussi: Uno sparo letale alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri, ‘cavallino’ del clan della droga al bosco di Rogoredo; Sparatoria a Rogoredo, parla il poliziotto: Volevo rincorrerlo, ho avuto molta paura; Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo; Pusher ucciso a Rogoredo da un poliziotto, la rabbia del Sap: Un altro collega indagato mentre svolge il proprio servizio.

Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024Dalla sentenza di assoluzione di un tunisino arrestato 2 anni fa dall’agente del commissariato Mecenate (mai inquisito per quel fatto) emerge che il verbale e altre affermazioni non coincidono con qu ... ilgiorno.it

Ucciso a 28 anni da un poliziotto, chi era la vittima: «Gli agenti hanno gridato al giovane di fermarsi». Aveva in mano una pistola a salveAveva 28 anni il giovane morto nel pomeriggio di lunedì in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Era di origine marocchina, secondo ... msn.com

La Zanzara - Radio 24. . A La Zanzara, Mimmo Blaze attacca il poliziotto che ha sp4rato allo spacciatore nei boschi di Rogoredo #cruciani #radio24 #lazanzara @gcruciani facebook

Il clan Mansouri, sovrani della droga a Rogoredo da 20 anni: i ‘cavallini’ nel bosco, i ‘contabili’ e le dosi a prezzi stracciati x.com