il catalogo banalotto del nyt sui mali delle olimpiadi di milano cortina manca solo lo yeti

Questa volta il Nyt non si è risparmiato. Nel suo ultimo articolo sui problemi delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il giornale ha scritto cose già viste e sentite. Il testo si limita a ripetere i soliti luoghi comuni, senza portare nulla di nuovo. Si parla di costi, ritardi e polemiche senza approfondire davvero. Alla fine, manca solo l’Yeti per completare un quadro che sembra più una caricatura che un'analisi seria.

“Siamo pronti ai Giochi, mancano solo tonnellate di dettagli”. Intervista a Giovanni Malagò L’articolo più facile, o potremmo anche dire banale, che un corrispondente straniero possa cucinare a proposito di qualsiasi grande evento che si svolga in Italia – dal G7 alle Olimpiadi, ma era uguale per l’Expo e figuratevi il Giubileo – è un prontuario di notazioni già fatte mille volte: sono l’Italia, cosa mai può andare bene, essere pronto, dimostrarsi azzeccato? Jason Horowitz, già Rome bureau chief del New York Times e ora a Madrid – paese dove notoriamente i treni vanno benone – non si è sottratto alla fatica né alla scelta standard di temi e punti di vista e ha scritto il suo doloroso reportage: “Trekking tra le sedi delle Olimpiadi invernali italiane? Meglio non avere fretta”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte.

Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie.

Giochi Olimpici Invernali, sport e prevenzione: le dieci regole di Airc. Fondazione Airc con Fondazione Milano Cortina 2026 hanno stilato un decalogo per tutale la salute e l'inclusione. Lo sport come esempio nella Giornata mondiale contro il cancro facebook

Cominciano le Olimpiadi di Milano-Cortina Nazionale Italiana subito impegnata con le gare di Curling In pista il duo Mosaner-Constantini, già oro a Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica Doppia sfida in programma domani, giovedì 5 feb x.com