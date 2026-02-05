Il caso dell’AI nelle foto degli agenti aggrediti a Torino tra immagini vere e false

Dopo il video dell’aggressione a un poliziotto durante il corteo di Torino, circolano dubbi sulle immagini dell’incontro in ospedale tra la premier Giorgia Meloni e due agenti feriti. Alcuni utenti mettono in discussione la veridicità delle foto, alimentando il dibattito sulle fake news legate all’intelligenza artificiale.

Dopo la diffusione del video dell’aggressione a un poliziotto al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino, alcuni utenti hanno messo in discussione le immagini dell’incontro in ospedale tra Giorgia Meloni e due agenti feriti, Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti. Secondo questa narrazione, le foto sarebbero state generate con l’Intelligenza artificiale o manipolate, citando presunte anomalie come l’assenza di un cerotto sull’accesso venoso, un braccio dall’aspetto innaturale e dettagli grafici errati sulle divise. Oltre a questa vicenda, circolano altre immagini dubbiose e, a quanto risulta dalle tempistiche, a cascarci è stata anche la Polizia di Stato.🔗 Leggi su Open.online

La discussione si scalda anche in Toscana dopo gli scontri di Torino, dove alcuni agenti sono stati feriti durante una manifestazione dei centri sociali.

Recentemente, Federica Torzullo ha acceso un dibattito sui social riguardo alle immagini generate dall’intelligenza artificiale, suscitando polemiche.

