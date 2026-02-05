Il Carnevale concede il bis con carri animati

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica i ragazzi di Subbiano torneranno in piazza con i loro carri animati, pronti a ripetere il successo della prima uscita. La festa continua, e anche questa volta ci si aspetta tanta allegria e colori.

Dopo il successo della prima uscita, il Carnevale dei ragazzi di Subbiano è pronto per concedere il bis domenica. E con la novità di quest’anno: un carro in movimento " Merlino e il Drago ". "Abbiamo voluto fare un regalo a tutti i bambini - dice Gianni Fanetti (nella foto) presidente della Proloco di Subbiano - Abbiamo acquistato questo nuovo carro dal Carnevale di Gambettola. E’ pieno di fantasia e di movimenti. Abbiamo lavorato per mesi nel cantiere per rimetterlo in sesto e in sicurezza per farci salire anche i bambini. E’ stato un investimento importante, circa diecimila euro, che abbiamo recuperato dalle nostre varie attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

