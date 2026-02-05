La società tedesca Cosnova ha annunciato l’ingresso ufficiale del brand spagnolo Niche Beauty Lab nel suo portafoglio. L’azienda continua ad espandersi nel mercato della bellezza internazionale, rafforzando la sua offerta con un marchio noto per i prodotti skincare ad alte prestazioni.

Continua l’espansione di Cosnova nel beauty internazionale. Il colosso del beauty accoglie, infatti, il brand spagnolo Niche Beauty Lab, brand a conduzione che si è sempre distinto per la ricerca di prodotti skincare ad alta prestazione. Tra gli obiettivi di Cosnova, che continua ad ampliare il suo portafoglio skincare, c’è poi quello di “democratizzare la bellezza e offrire un valore eccezionale”. Niche Beauty Lab entra ufficialmente in Cosnova. Javier González, presidente e co-fondatore di Cosnova, ha commentato con entusiasmo la notizia. “Con questa acquisizione, cosnova entra in uno dei segmenti di crescita più dinamici nel settore della bellezza, rafforzando la skincare come un campo strategico del futuro che intendiamo sviluppare ulteriormente attraverso competenze scientifiche, marchi forti e scalabilità internazionale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il brand spagnolo Niche Beauty Lab entra ufficialmente in Cosnova

Approfondimenti su Niche Beauty Lab

Veganuary si estende oltre l’alimentazione, coinvolgendo anche il settore beauty.

Rare Beauty, il marchio di Selena Gomez, debutta da Ulta Beauty negli Stati Uniti, entrando in più di 1.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niche Beauty Lab

Argomenti discussi: Il Gruppo cosnova acquisisce il brand spagnolo Niche Beauty Lab; Cosnova acquisisce lo specialista spagnolo dello skincare.

Il Gruppo Cosnova acquisisce il brand spagnolo Niche Beauty LabCosnova espande il suo portafoglio con l’acquisizione dello specialista spagnolo Niche Beauty Lab. L’acquisizione, effettiva dal 14 gennaio, rafforza strategicamente il portafoglio skincare dell'azien ... beauty.pambianconews.com

Dal 14 gennaio Niche Beauty Lab è entrata a far parte del gruppo cosnova Con marchi come Transparent Lab, Theramid e Acnemy, l'azienda spagnola specializzata in skincare è la scelta perfetta per Cosnova, poiché rafforza il portfolio con prodotti skincar facebook