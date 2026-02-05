Il bollo auto non pagato va in prescrizione dopo 3 anni ma a una condizione

Il bollo auto scade e non pagarlo può portare alla prescrizione, ma a una condizione. Dopo tre anni, infatti, il debito si estingue, a patto che non ci siano azioni di riscossione in corso. Tuttavia, il problema si ripresenta ogni anno, perché la tassa si deve pagare comunque, anche se il veicolo resta fermo in garage.

Bollo auto in scadenza: ci risiamo. La tassa annuale è collegata direttamente al possesso del veicolo e quindi va regolarmente pagata anche se il mezzo rimane inutilizzato, fermo in garage. Ma cosa succede se l'automobilista dimentica di pagarlo, oppure se salta un'annualità? A quel punto.

