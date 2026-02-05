Il 7 febbraio convegno giornalisti per la festa di San Francesco di Sales
Sabato 7 febbraio, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni a Piacenza, si tiene il consueto convegno per i giornalisti in occasione della festa di San Francesco di Sales. L’evento, promosso dall’Ordine dei giornalisti e dalla diocesi, si svolge dalle 9.30 alle 13.30 e rappresenta un momento di incontro annuale dedicato alla professione.
