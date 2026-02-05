Igor Volley vittoria 3-0 sul Benfica in Champions League
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha vinto 3-0 contro il Benfica in Champions League. La squadra italiana chiude il girone a quota 13 punti e si prepara a sfidare Scandicci, le campionesse del mondo, nel prossimo turno. Una vittoria importante, che mette in chiaro le ambizioni del team.
Vittoria da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude a quota 13 il proprio girone di Cev Champions League e che al prossimo turno, complici i risultati odierni, si troverà di fronte a uno scomodissimo derby tricolore con le campionesse del mondo in carica di Scandicci. Andata.🔗 Leggi su Novaratoday.it
LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida
Benvenuti alla diretta testuale della partita di Champions League femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica.
LIVE Benfica-Novara 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 10-14 le piemontesi volano verso la vittoria
Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Benfica e Novara, con il punteggio attuale di 0-2 a favore delle piemontesi.
