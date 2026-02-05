igor volley supera il benfica con tre gare di differenza in champions league

L’Igor Volley batte il Benfica con un netto 3-0 in appena 40 minuti. La squadra di Lorenzo Bernardi chiude il girone di Champions League con una vittoria convincente, lasciando i portoghesi a tre partite di distanza. La partita si è giocata al Pala Igor Volley, dove i padroni di casa hanno dominato dall’inizio alla fine.

