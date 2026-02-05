Ieri in Campania | agguato nel Napoletano un morto e un ferito Sparata dal marito Giulia sta meglio

Ieri sera nel Napoletano, un uomo ha sparato al marito di Giulia, uccidendolo e ferendo un altro. La donna, dopo l’agguato, sta meglio. La polizia indaga sui motivi dell’episodio, ancora da chiarire. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del colpevole.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di mercoledì 4 febbraio 2026. Avellino – Picarelli si ferma, in silenzio. Nel giorno in cui in Nuova Zelanda si celebrano i funerali, anche la comunità irpina rende omaggio a Sharon Maccanico, la ragazza di appena 15 anni morta tragicamente sotto una frana che ha travolto un campeggio dall'altra parte del mondo. Questo pomeriggio, alle ore 18, la frazione di Avellino si stringerà nel ricordo con una funzione religiosa nella chiesa del Santissimo Salvatore. Benevento – Continua l'impegno e l'assistenza senza sosta dei medici dell' AORN SAN PIO di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, nei confronti della paziente 45enne, ferita da colpi da arma da fuoco lo scorso 2 febbraio.

