Ice a Milano gli Usa zittiscono la sinistra | Nessun agente ha accompagnato gli atleti

Gli Usa mettono fine alle polemiche a Milano. La responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione americana, Nicole Deal, ha confermato che nessun agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha accompagnato gli atleti statunitensi durante le Olimpiadi. La notizia smonta le accuse e mette a tacere le voci che avevano infiammato la sinistra italiana.

Alla fine, la sinistra si è strappata le vesti per niente. La responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione statunitense alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nicole Deal, ha confermato che nessun membro dell' Immigration and Costums Enforcement (Ice) ha accompagnato gli atleti a stelle e strisce nel nostro Paese. "Posso dirvi con certezza che non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. Ci sono molte informazioni errate e supposizioni. Questa inesattezza secondo cui l'Ice è qui a garantire la sicurezza dei Giochi (per conto del Team Usa) è falsa, quindi sono lieta di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

