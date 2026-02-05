Gli Usa mettono fine alle polemiche a Milano. La responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione americana, Nicole Deal, ha confermato che nessun agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha accompagnato gli atleti statunitensi durante le Olimpiadi. La notizia smonta le accuse e mette a tacere le voci che avevano infiammato la sinistra italiana.

Alla fine, la sinistra si è strappata le vesti per niente. La responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione statunitense alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nicole Deal, ha confermato che nessun membro dell' Immigration and Costums Enforcement (Ice) ha accompagnato gli atleti a stelle e strisce nel nostro Paese. "Posso dirvi con certezza che non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. Ci sono molte informazioni errate e supposizioni. Questa inesattezza secondo cui l'Ice è qui a garantire la sicurezza dei Giochi (per conto del Team Usa) è falsa, quindi sono lieta di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ice a Milano, gli Usa zittiscono la sinistra: "Nessun agente ha accompagnato gli atleti"

Approfondimenti su Ice Immigration

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

L’Ice arriverà in Italia per raccogliere informazioni legate alle Olimpiadi, non per scortare gli atleti americani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ice Immigration

Argomenti discussi: Milano, gli americani in piazza contro gli agenti dell'Ice alle Olimpiadi: Sono pericolosi; L'Ice a Milano Cortina fa il giro del mondo: dalla furia italiana al ruolo sulla sicurezza. Cosa scrivono i media internazionali; Ice a Milano, c'è la conferma. Sala: Milizia che uccide, non sono i benvenuti; Olimpiadi Milano Cortina: Piantedosi, ICE ai Giochi? Nessuna funzione operativa.

Ice a Milano, gli Usa zittiscono la sinistra: Nessun agente ha accompagnato gli atletiLe parole della responsabile della Sicurezza della delegazione americana chiudono definitivamente la polemica surreale imbastita dalla sinistra negli ultimi giorni ... msn.com

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" facebook

Un agente dell'Ice spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino. E' l'immagine della nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo "Ice out!" apparsa, davanti alla x.com