I voti delle cliniche private fiorentine

Sono otto cliniche private a Firenze sono state coinvolte in un’indagine dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L’indagine, condotta dal Programma nazionale esiti (Pne), si concentra sui risultati e i voti di queste strutture sanitarie. Al momento, non sono stati ancora resi pubblici i risultati, ma la notizia fa discutere tra medici e cittadini.

Sono otto le case di cura fiorentine a essere prese in considerazione dall'indagine del Programma nazionale esiti (Pne) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Il documento, come già spiegato nel precedente approfondimento, intende fornire un quadro quanto più ampio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Arezzo ha pubblicato la classifica delle cliniche e degli ospedali locali in base ai voti ricevuti dai pazienti.

