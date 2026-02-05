I saltatori con gli sci si ingrossano il pene per andare più lontano? Indaga l’antidoping

I saltatori con gli sci si sarebbero sottoposti a iniezioni di acido ialuronico nel pene per migliorare le prestazioni. La notizia sta facendo il giro del mondo dello sci e dell’atletica, e ora l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ha avviato un’indagine approfondita. Si ipotizza che alcuni atleti abbiano scelto questa strada per aumentare la loro capacità di volare più lontano, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La vicenda, chiamata già “penis-gate”, scuote il mondo dello sport

Il penis-gate, lo chiamano. In 26 anni di storia, l'Agenzia Mondiale Antidoping – la Wada – ha fatto ogni sorta di indagine sull'uso di sostanze illecite da parte degli atleti, ma questa è assolutamente fuori scala: i saltatori con gli sci probabilmente si iniettano acido ialuronico nel pene. per volare più lontano. Il legame tra un pene più voluminoso e un salto più lungo va spiegata, ovviamente. Ci pensa il Guardian. Sci sotto la lente d'ingrandimento: i dettagli. Partiamo da questo fatto: uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers ha scoperto che ogni 2 cm in più di circonferenza della tuta del saltatore riduce la resistenza del 4% e aumentava la portanza del 5%.

