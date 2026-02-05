I rifiuti di plastica bruciano ancora i sindaci di Campofelice e Termini | non consumate cibi prodotti in quella zona

Da martedì sera, l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici a Campofelice di Roccella brucia ancora. I sindaci di Campofelice e Termini invitano i cittadini a non consumare cibi prodotti in quella zona, preoccupati per le conseguenze dell’incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La nube di fumo si vede da lontano e le autorità monitorano la situazione per evitare rischi per la salute pubblica.

Brucia ancora, da martedì sera, l'impianto di trattamento dei rifiuti plastici a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono ancora sul posto e proseguono le operazioni di spegnimento. Il rogo dei rifiuti di plastica sta provocando gravi conseguenze per l'ambiente circostante sia a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Campofelice Roccella

Un incendio scoppiato questa mattina alla discarica Ecorek di Campofelice di Roccella ha causato una grande nuvola di fumo nero che si vede da lontano.

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Campofelice Roccella

Argomenti discussi: Rifiuti in plastica, tessili e RAEE: in Lombardia cresce la raccolta differenziata; Rifiuti in spiagge e parchi: l’80% è ancora plastica; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Legambiente: l’80% dei rifiuti in parchi è spiagge è di plastica.

Brucia ancora l’impianto di rifiuti a Campofelice di RoccellaContinua a bruciare ormai da 48 ore l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). I rifiuti di plastica provocando seri problemi all’ambiente ... ilfattonisseno.it

L’80 per cento dei rifiuti dispersi tra spiagge e parchi italiani è plastica tradizionale. Legambiente: rafforzare la direttiva Ue e includere le bioplastiche nei monitoraggiTre anni di monitoraggi in 10 spiagge e 10 parchi urbani mostrano che i rifiuti dispersi restano un’emergenza ambientale, nonostante il recepimento della direttiva Sup. I dati confermano la marginalit ... corriere.it

Ancora fumo a Campofelice di Roccella Nonostante l’intervento incessante dei Vigili del Fuoco, dall’impianto di trattamento dei rifiuti plastici continua a levarsi fumo. La situazione resta delicata, con operazioni di spegnimento e bonifica ancora in corso. facebook

L'incendio nell'impianto di trattamento dei rifiuti plastici di Campofelice di Roccella non è stato ancora domato x.com