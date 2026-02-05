I ragazzi dell’Einaudi commossi ad Auschwitz | Questo viaggio ci impone di non dimenticare

Gli studenti dell’Einaudi di Correggio sono tornati da Auschwitz con il cuore colmo di emozioni. Durante il viaggio, hanno visitato il campo di concentramento e ascoltato testimonianze che li hanno profondamente colpiti. Al ritorno, si sono detti commossi e consapevoli di non dimenticare mai quelle pagine drammatiche della storia. Per molti di loro, sarà un ricordo che resterà vivo per tutta la vita.

Resterà un ricordo indelebile il Viaggio della Memoria per un folto gruppo di studenti dell’istituto Einaudi di Correggio. Quasi cento ragazzi delle quinte classi hanno affrontato il percorso tra i luoghi simbolo della Shoah, "Il viaggio – raccontano gli studenti Gabriele Incerti e Riccardo Panari – è iniziato con una visita al museo Czartoryski di Cracovia. E poi il ghetto di Podgorze e la fabbrica di Oskar Schindler, una delle esperienze più forti. Qui, come catapultati indietro di 80 anni, abbiamo potuto vedere l’ufficio dell’imprenditore, a partire dalla macchina da scrivere con la quale venne redatta la sua lista di ebrei da salvare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi dell’Einaudi commossi ad Auschwitz: "Questo viaggio ci impone di non dimenticare" Approfondimenti su Einaudi Auschwitz Abodi ad Auschwitz: "Viaggio nella memoria del mondo dello sport" Il ministro Andrea Abodi ha partecipato per il terzo anno consecutivo al Oliva ad Auschwitz: "Tutto questo orrore può risuccedere, dobbiamo stare all'erta" Dopo il “Viaggio della Memoria” a Auschwitz, organizzato dal Ministro Andrea Abodi, Patrizio Oliva ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul rischio che simili orrori possano ripetersi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Giorno della Memoria: 81 anni dalla liberazione di Auschwitz. Per non dimenticare. Ultime notizie su Einaudi Auschwitz Argomenti discussi: I ragazzi dell’Einaudi commossi ad Auschwitz: Questo viaggio ci impone di non dimenticare; Einaudi, diploma in quattro anni: Più vicini al mondo del lavoro; Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell'ITET Einaudi di Bassano del Grappa; Ciak si gira: all'istituto Einaudi è tempo di riprese per il cortometraggio in concorso a Cortisonici. Opportunità di formazione presso i servizi sociosanitari del territorio: lo Sportello Sociale Unico Integrato accoglie due studenti dell'EinaudiDove sei: Homepage > Lista notizie > Opportunità di formazione presso i servizi sociosanitari del territorio: lo Sportello Sociale Unico Integrato accoglie due studenti dell'Einaudi ... cronacacomune.it Ciak si gira: all’istituto Einaudi è tempo di riprese per il cortometraggio in concorso a CortisoniciGli studenti del quarto anno del corso Servizi culturali e dello spettacolo sono impegnati nelle riprese del lavoro che hanno ideato, scritto e ora stanno realizzando. Un kammerspiel con citazioni a ... varesenews.it Dal 6 febbraio con la Repubblica 'Pippo e le cosette rosse' di Altan (collana Prime Pagine, volume 20, in collaborazione con Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni). Nel bosco Pippo Pettirosso trova tante piccole cose rosse: fragole, ciliegie, bacche. Og facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.