I ragazzi del Polo 3 e Ideostampa hanno realizzato un calendario d’autore. Sono esempi di come scuola e lavoro possano lavorare insieme, dando ai giovani l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità. Il calendario, ricco di immagini che trasmettono emozioni, nasce dalla collaborazione tra studenti e azienda, portando a un risultato che unisce arte e impegno concreto.

Un calendario artistico. Frutto della collaborazione tra scuola e lavoro, che ha dato ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con un’azienda, dando vita a un risultato che trasmette emozioni. I ragazzi in questione sono quelli delle quinte S e R dell’istituto Polo 3 di Fano, sezione Grafica e Comunicazione ‘Seneca’. L’azienda è la Ideostampa srl di Calcinelli. Nei giorni scorsi nella sede del Polo 3 si è tenuta la consegna e presentazione dell’elaborato finale (il calendario). Hanno partecipato la dirigente Eleonora Maria Augello e i suoi collaboratori, il titolare della Ideostampa Alfio Magnesi, con il rappresentante grafico Paolo Marfoglia e i docenti Tiziana Conti e Man Caldari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi del Polo 3 e Ideostampa firmano un calendario d’autore

