Annalena Benini continuerà a guidare il Salone del Libro di Torino per altri tre anni. La giornalista del Foglio e direttrice di Review ha deciso di rinnovare il suo incarico e resterà alla guida dell’evento fino al 2029. La decisione è stata comunicata questa mattina, confermando la sua presenza anche nelle prossime edizioni.

Annalena Benini, giornalista del Foglio, direttrice del nostro mensile Review, continuerà a guidare il Salone del Libro di Torino: ha accettato il rinnovo dell’incarico per altri tre anni e resterà direttrice fino al 2029. I numeri raccontano questo percorso. Nel 2024 i visitatori sono stati circa 222 mila, in aumento rispetto ai 215 mila del 2023. Nel 2025 il Salone ha superato quota 231 mila ingressi, con 2.647 eventi distribuiti in cinque giorni. La vendita dei biglietti è ormai quasi interamente online (circa il 94,5 per cento), un cambiamento che ha reso più fluido l’accesso e la gestione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I prossimi tre anni di Annalena al Salone

