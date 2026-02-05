I pronostici di giovedì 5 febbraio | Coppa Italia Coppa del Re e non solo

Questa sera si giocano le partite di Coppa Italia, Coppa del Re e altri tornei. Con i quarti di finale arrivano le sfide più attese e i pronostici si fanno più incerti. Le squadre cercano di mettere in cassaforte il passaggio del turno, mentre i tifosi si preparano a seguire alcune delle partite più interessanti della settimana.

I pronostici di giovedì 5 febbraio, ci sono partite di Coppa Italia, Coppa del Re, Coppa di Francia, Brasileirao e non solo Con i quarti di finale la Coppa Italia entra nel vivo e di conseguenza arrivano le prime grandi sfide. Quello tra Atalanta e Juventus è in assoluto l’accoppiamento più interessante: in palio c’è un pass per la doppia semifinale, dove nerazzurri o bianconeri troverebbero una tra Bologna e Lazio. La stagione della Dea ha parecchio in comune con quella della Signora: in pieno autunno entrambe hanno sconfessato le scelte estive esonerando Ivan Juric e Igor Tudor. E con i nuovi allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, sono letteralmente rinate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

