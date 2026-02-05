I pettorali di partenza di Paris Franzoni e gli azzurri oggi seconda prova discesa Bormio | orari esatti e tv

Oggi a Bormio torna la discesa maschile valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quindici atleti sono pronti a sfidarsi sulla pista, con cinque italiani al via. La partenza è fissata alle 11, e gli appassionati potranno seguire la gara in diretta TV. La seconda prova cronometrata si svolge in un clima di attesa, mentre gli azzurri cercano di migliorare i tempi della prima discesa.

Saranno sempre cinque gli azzurri al via anche nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: giovedì 5 febbraio, l'azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 44 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 Salvo interruzioni o ritardi, Mattia Casse partirà col 5 alle 11.38.40, Giovanni Franzoni con l'11 alle 11.46.10, Florian Schieder col 12 alle 11.47.25, Dominik Paris col 13 alle 11.48.40, Christof Innerhofer col 24 alle 12.02.25. Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

