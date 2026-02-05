I negoziati tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi si sono chiusi senza risultati concreti. Dopo due giorni di incontri, le parti hanno confermato lo scambio di prigionieri, ma non hanno trovato un accordo su altre questioni chiave. Le tensioni rimangono alte e nessuna soluzione immediata sembra all’orizzonte.

Il ministero della difesa russo ha riferito che è stato completato uno scambio di 157 prigionieri per parte. Poco prima l’inviato statunitense Steve Witkoff, presente ad Abu Dhabi come mediatore, aveva annunciato lo scambio di 314 prigionieri, il primo dall’ottobre scorso. “I colloqui di pace sono stati approfonditi e produttivi, ma c’è ancora molto lavoro da fare per mettere fine alla guerra”, ha dichiarato Witkoff sul social network X, senza fornire ulteriori dettagli. Il 4 febbraio il Cremlino aveva nuovamente invitato l’Ucraina a piegarsi alle sue richieste riguardo alla cessione di territori ucraini, alimentando i dubbi sulle possibilità di successo dei negoziati. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I negoziati tra Kiev e Mosca ad Abu Dhabi si concludono senza passi avanti significativi

Approfondimenti su Kiev Mosca

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Ad Abu Dhabi è cominciato un nuovo giro di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kiev Mosca

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Guerra in Ucraina, avanti i negoziati: Mosca e Kiev parlano di contatti costruttivi; Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti.

Zelensky, 'i negoziati a Abu Dhabi non sono stati facili'(ANSA) - ROMA, 05 FEB - I negoziati tra le delegazioni ucraina, russa e statunitense ad Abu Dhabi non sono stati facili: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che Kie ... msn.com

Terminati i negoziati trilaterali tra ucraini, russi e americani ad Abu Dhabi, colloqui non facili secondo ZelenskyTerminati i negoziati trilaterali tra ucraini, russi e americani a Abu Dhabi, colloqui non facili secondo Zelensky. rtl.it

Ad Abu Dhabi si è appena conclusa la due-giorni di negoziati tra russi e ucraini. Ma sul terreno continuano gli attacchi di Mosca. Il presidente Zelensky fornisce un primo dato sulle perdite militari ucraine, in quattro anni di guerra: almeno 55mila soldati morti. facebook

Con il cacciavite fra russi e ucraini. Il negoziato di Abu Dhabi sonda intese parziali (di G. Belardelli) x.com