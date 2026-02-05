I mercati vedono Mediobanca dentro Siena
Questa mattina Mediobanca ha registrato un balzo del 5,84% nelle quotazioni di Piazza Affari. La crescita arriva nel giorno in cui Monte dei Paschi di Siena ha approvato la riorganizzazione durante l’assemblea straordinaria. Gli investitori sembrano reagire positivamente alle novità annunciate dalla banca toscana.
Piazzetta Cuccia sale del 5,84% nel giorno dell’assemblea straordinaria di Mps che dà il via libera alla nuova organizzazione. Luigi Lovaglio è più vicino alla conferma. Intanto Credit Agricole (che ha il 20% di Banco-Bpm) chiede di contare di più nel cda. Riparte il risiko. Corre Mediobanca scommettendo su un nuovo blitz di Mps per arrivare alla fusione. Si fa vivo anche Credit Agricole riaprendo il fronte Banco-Bpm: «Abbiamo obiettivi molto ambiziosi per l’Italia», ricorda l’amministratore delegato del gruppo, Olivier Gavalda. Per quanto riguarda Banco Bpm, sottolinea di voler «avere una posizione equivalente alla nostra rappresentanza del 20% nel consiglio di amministrazione». 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Mediobanca Siena
Ultime notizie su Mediobanca Siena
Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con MpsUna dozzina di private banker si spostano in Deutsche Bank. Pesano le incertezze sulla integrazione con Mps e il possibile ingresso di colleghi da Siena ... ilfattoquotidiano.it
Mediolanum alza i dividendi, grazie anche alla vendita della quota di MediobancaLa cedola sale del 25% a 1,25 euro per azione. L'ad Massimo Doris, che non intende entrare in politica, prevede per la Borsa un possibile storno del 15% ... corriere.it
Ok dell’assemblea (assente il socio Mef) alla lista del cda. Mediobanca vola in Borsa sull’ipotesi di delisting Leggi l'articolo #Montepaschi facebook
Mps cambia la governance. Il mercato scommette sul delisting di Mediobanca x.com
