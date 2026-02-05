I lotti di Monteruscello degrado ed esasperazione dei residenti

I residenti dei lotti di Monteruscello vivono ormai da tempo in condizioni insostenibili. Gli edifici sono in uno stato pietoso, con muri scrostati e infiltrazioni d’acqua ovunque. La situazione è diventata insostenibile, e la gente si lamenta ogni giorno per la mancanza di interventi e di un minimo di decoro. La rabbia cresce e la speranza di un miglioramento sembra ormai lontana.

Condizioni disastrose dei fabbricati e delle case all'interno. Muffa e strutture fortemente danneggiate mettono rischio l'incolumità delle persone.

