I grandi discorsi di Carney Zelensky e Draghi indicano la via all’Europa e alla società aperta

Tre leader importanti, Carney, Zelensky e Draghi, hanno pronunciato discorsi che segnano una strada per l’Europa e la società aperta. I loro interventi mostrano che ormai non si può più aspettare: bisogna agire subito, avviare i cambiamenti necessari. La realtà internazionale è chiara, e chi guarda in faccia i fatti lo capisce bene.

Il flusso che lega, quasi fosse un lievito vitale, i tre importanti discorsi di Mark Carney, Volodymyr Zelenskyy e Mario Draghi mostrano ciò che oggi, a livello di ordine internazionale, è ormai chiaro a chi guarda in faccia la realtà: siamo davanti a processi da avviare, non più rinviabili. Principalmente, si tratta di definire un ruolo europeo che sia davvero globale. Se l’enfasi del premier canadese a Davos è stata posta sulla necessità delle medie potenze di «agire insieme», smettendo di ridimensionare la gravità dei problemi e costruendo la propria forza per tutelarsi da nemici interni ed esterni, Zelensky ha parlato da europeo, attraverso una sfuriata che ha però mostrato ciò che oggi è l’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

"La debolezza delle medie potenze rispetto alle grandi potenze ( #Usa, #Cina, #Russia, #India etc...) è il minimo comune denominatore sia del discorso #Carney sia di #Draghi" dice Moavero Milanesi, @UniLUISS x.com

#PP Marck Carney: "......Le grandi potenze possono permettersi di procedere da sole. Hanno un mercato grosso, la capacità militare e la forza contrattuale per dettare le condizioni. Le medie potenze non possono. Ma quando negoziamo solo bilateralmente co facebook