I giovani sono sudditi del lavoro sempre più precario In Bergamasca? Il futuro stabile sembra un’illusione

I giovani di Bergamasca vivono con sempre più incertezza. La prospettiva di un lavoro stabile sembra ormai un’illusione, e molti si chiedono quanto ancora potranno confidare in un futuro sicuro. La precarietà li tocca da vicino e il sogno di una vita stabile si allontana sempre di più.

Quello di un futuro stabile sembra essere per i giovani bergamaschi un sogno bellissimo sempre più utopico. Nonostante la Provincia si attesti come una delle più favorevoli in termini di offerta di lavoro, i giovani devono fare i conti con contratti instabili, lavoro povero e difficoltà nel raggiungere l’indipendenza dalla famiglia. Un quadro che emerge dal report del centro Heye (Higher education and youth employability) dell’ Università di Bergamo, e che mette in discussione l’idea secondo cui la crescita occupazionale sia garanzia di emancipazione, benessere e autonomia. “Si tratta di una ricerca voluta fortemente dal nostro rettore, iniziata un paio d’anni fa, nell’ottobre 2023, proprio con l’obiettivo di capire quali fossero le caratteristiche, le opportunità e le sfide, per i giovani nella fase di ingresso nel mondo del lavoro in provincia di Bergamo, però con una prospettiva comparata anche con il resto della Lombardia e con l’Italia – spiega Federica Maria Origo, direttrice del Centro Higher education and youth employability (Heye)-.🔗 Leggi su Bergamonews.it

