I film della settimana scelti da Internazionale

Questa settimana i film da non perdere arrivano da due registi molto diversi tra loro. Chloé Zhao porta sul grande schermo “Hamnet”, un film che sta già facendo parlare di sé. Akinola Davies Jr. presenta invece “My father’s shadow”, un’opera intensa che si concentra sui legami familiari. La stampa straniera ha già dato il suo parere e le recensioni sono positive. Sono due film da vedere per chi ama il cinema che fa riflettere e coinvolge.

Come scrisse il bardo, se avete lacrime, preparatevi a versarle. Ci sono tanto dolore e tanta bellezza in questo eccezionale adattamento del romanzo di Maggie O'Farrell sulla morte del figlio undicenne di William Shakespeare e sull'impatto per lo scrittore e sua moglie Anne, che qui si chiama Agnes e ha il volto di Jessie Buckley. La sua è una di quelle interpretazioni che restano impresse, il culmine di tutti gli spunti e i brividi che ci ha regalato sullo schermo (Beast, La figlia oscura, Women talking). La sua Agnes ama la natura, è un'istintiva outsider, derisa dai cinici di Stratford che la considerano "figlia di una strega della foresta".

