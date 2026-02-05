Una nuova guida spiega in modo semplice e diretto i diritti di insegnanti e personale scolastico, sia di ruolo che precario. Il documento chiarisce cosa fare in caso di aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie, offrendo anche una versione in formato e-book. È uno strumento utile per chi lavora nella scuola e vuole conoscere meglio le proprie prerogative.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto . L'articolo I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Anche formato e-book .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente 2025/2026, Flc Cgil pronta a diffidare il Mim: Chiediamo il rispetto dei diritti degli insegnantiSiamo arrivati al 3 febbraio: entro la fine di gennaio doveva sbloccarsi la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto. È la prima volta che, al ri ... tecnicadellascuola.it

