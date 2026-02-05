I dipendenti della Vetri Speciali incrociano le braccia | Più sicurezza sul posto di lavoro

I dipendenti della Vetri Speciali hanno deciso di incrociare le braccia. Dopo il principio d’incendio scoppiato il 31 gennaio nello stabilimento, i lavoratori chiedono più sicurezza sul posto di lavoro. Il sindacato SBM e la CUB hanno proclamato uno sciopero di un’ora a fine turno, cercando di attirare l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda.

Il motivo? Questo episodio, come spiegano i sindacati in una nota, è indice di mancanza di sicurezza sul posto di lavoro e non è un caso isolato ma segue altri due drammatici avvenimenti: l’incendio del 31 agosto 2023 – che ha visto la fuoriuscita di quasi duecento tonnellate di vetro incandescente da cui sono divampate delle fiamme spente con un intervento di venti ore dei vigili del fuoco – e l’incidente del 9 agosto 2024, che ha coinvolto un giovane elettricista che lavorava nel cantiere della nuova vetreria per una ditta esterna. “E stiamo parlando solo degli episodi riportati dalla stampa: i lavoratori sanno benissimo che sono stati più numerosi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Vetri Speciali

Ultime notizie su Vetri Speciali

