I dipendenti della Vetri Speciali incrociano le braccia | Più sicurezza sul posto di lavoro

Da trentotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dipendenti della Vetri Speciali hanno deciso di incrociare le braccia. Dopo il principio d’incendio scoppiato il 31 gennaio nello stabilimento, i lavoratori chiedono più sicurezza sul posto di lavoro. Il sindacato SBM e la CUB hanno proclamato uno sciopero di un’ora a fine turno, cercando di attirare l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda.

Il motivo? Questo episodio, come spiegano i sindacati in una nota, è indice di mancanza di sicurezza sul posto di lavoro e non è un caso isolato ma segue altri due drammatici avvenimenti: l’incendio del 31 agosto 2023 – che ha visto la fuoriuscita di quasi duecento tonnellate di vetro incandescente da cui sono divampate delle fiamme spente con un intervento di venti ore dei vigili del fuoco – e l’incidente del 9 agosto 2024, che ha coinvolto un giovane elettricista che lavorava nel cantiere della nuova vetreria per una ditta esterna. “E stiamo parlando solo degli episodi riportati dalla stampa: i lavoratori sanno benissimo che sono stati più numerosi.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vetri Speciali

Vertenza Casa Sollievo, dipendenti incrociano le braccia: proclamato lo sciopero generale per il 9 gennaio

I vigilantes incrociano le braccia: "Turni massacranti e pochi diritti. La nostra sicurezza? Un optional"

Le guardie giurate e i vigilantes affrontano condizioni di lavoro spesso precarie, con contratti integrativi provinciali scaduti da anni e diritti limitati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vetri Speciali

Argomenti discussi: I dipendenti della Vetri Speciali incrociano le braccia: Più sicurezza sul posto di lavoro | Sciopero | 6 febbraio 2026; Dipendenti pubblici, un piano per incentivarli; Furto nella sede della Cia: vetri rotti, documenti a terra e tracce di sangue; Vetro piano, il mercato italiano supera il miliardo e guarda al futuro sostenibile.

i dipendenti della vetriRazzia dei ladri nella sede della Cia di Follonica: sangue, vetri rotti e danni negli ufficiUna brutta sorpresa ha accolto questa mattina i dipendenti della sede di CIA Follonica, all’indomani della giornata positiva che aveva visto la riconferma di Giancarlo Innocenti alla presidenza ANP. A ... corrieredimaremma.it

i dipendenti della vetriFurto e devastazione alla Cia. I ladri si feriscono, trovato sangueRabazzi: Atto grave che rallenta l’attività quotidiana svolta a favore dei cittadini. Indagini dei carabinieri ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.