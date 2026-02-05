I costruttori della metro M4 e il Comune di Milano hanno un bel problema

La metropolitana M4 di Milano sta attirando sempre più persone. Dopo un anno dall’apertura, il primo treno senza conducente ha portato a circa 40 milioni di viaggi. La media giornaliera si aggira attorno agli 110mila passeggeri, e il numero continua a salire. Ora, però, i costruttori e il Comune si trovano davanti a un problema: come gestire questa crescita e garantire ancora più efficienza?

La metropolitana M4 si sta rivelando un grande successo. Nel primo anno dalla sua apertura (ottobre 2024-ottobre 2025) la prima linea senza conducente è stata utilizzata da ben 40 milioni di passeggeri, con una media di 110mila utenti giornalieri che negli ultimi mesi si sta ulteriormente alzando.

