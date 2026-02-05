I ‘Carretta Boys’ del Circolo Tennis

I ragazzi del CT Appennino Reggiano di Castelnovo Monti, affascinati tifosi del neo-campione dell' Australian Open dei sordi, AO Deaf Tennis Slam, Marco Carretta, che già era nei loro cuori, ora è diventato una vera stella da prendere come riferimento. Al primo allenamento hanno scattato la foto dedicata al loro beniamino ed il poster di Carretta con i giovani del Circolo è subito finito nelle bacheche dei Campi Tennis e della Club House. I ragazzi della scuola tennis agonistica del Maestro Renato Medioli, sia nello scorso ottobre durante la preparazione alle Deaflympics di Tokyo, che in precedenti occasioni, avevano avuto modo di assistere nel loro Circolo agli allenamenti della Nazionale di Tennis Sordi FSSI ed avevano apprezzato le doti tecniche ed umane di Marco Carretta.

