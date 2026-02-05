Hyundai i20 15 anni di successi tra design tecnologia e Dna sportivo

Da oltre quindici anni Hyundai i20 è uno dei modelli più venduti e apprezzati in Italia e in Europa. L’auto ha conquistato i clienti con il suo design, la tecnologia e il suo spirito sportivo. Ogni anno, Hyundai continua a rinnovarla, mantenendo alta la sua popolarità tra gli automobilisti.

MILANO (ITALPRESS) – Da oltre quindici anni Hyundai i20 rappresenta uno dei pilastri dell’offerta del Brand e uno dei modelli più significativi nella storia recente di Hyundai in Italia e in Europa. Dal debutto della prima generazione nel 2008, pensata per rafforzare la gamma europea e raccogliere l’eredità della Getz, i20 ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula equilibrata, concreta e costantemente aggiornata. In Italia sono circa 140 mila le unità vendute, un risultato che testimonia il ruolo centrale del modello nel segmento B e il suo contributo decisivo alla crescita e al consolidamento del marchio nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

