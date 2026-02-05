Hunter Tyson approda ai Nets Denver potrà convertire il contratto di Spencer Jones

Hunter Tyson è passato ai Brooklyn Nets, mentre Denver sta valutando di convertire il contratto di Spencer Jones. La trattativa tra le due squadre cambia gli equilibri nelle rotazioni e potrebbe influenzare le strategie future. Tyson, che arriva a Brooklyn, avrà ora l’opportunità di dimostrare il suo valore in una nuova squadra, mentre Denver si prepara a decidere sul destino di Jones.

Una mossa di mercato consolidata tra due franchise della lega definisce una modifica significativa alle dinamiche di rotazione e agli asset contrattuali. L'operazione coinvolge i Denver Nuggets e i Brooklyn Nets, con uno scambio che mette al centro giovani prospetti e asset di seconda fascia, delineando una gestione orientata al rafforzamento della rotazione e alla flessibilità dei contratti. L'annuncio è stato formalizzato all'inizio di febbraio 2026, segnando una tappa rilevante per entrambe le franchigie. Secondo l'accordo, i Nuggets hanno ceduto Hunter Tyson e una seconda scelta 2032 ai Brooklyn Nets, ricevendo in cambio la seconda scelta 2026 meno preziosa tra quelle detenute da i Clippers e gli Hawks.

