hugel quattro secoli di alsazia

La famiglia Hugel festeggia quattro secoli di storia in Alsazia. Quattordici generazioni hanno tramandato la passione per il vino, rendendo questa azienda una delle più importanti al mondo. Oggi, l’attenzione si concentra sulla lunga tradizione e sull’impegno che ha portato il nome Hugel a essere sinonimo di qualità e storia nel settore enologico.

Tredici generazioni, quasi quattrocento anni. Famille Hugel è una delle granfi famiglie del vino mondiale. La sua storia ha inizio nel 1639 quando Hans-Urlich Hugel fugge dalla Svizzera devastata dalla Guerra dei Trent'anni e trova rifugio in Alsazia, a Riquewhir, dove si mette a fare vino. Hugel è un nome che come pochi si identifica con il territorio in cui si trova, avendo contribuito allo sviluppo enologico dell'Alsazia non solo con la qualità dei suoi vini ma anche contribuendo a designare dei vigneti Grand Cru, ripristinando antichi metodi di produzione e determinando, nel 1984, il disciplinare di produzione per i vini a Vendemmia Tardiva.

