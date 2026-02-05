Josh Radnor, noto per aver interpretato Ted Mosby in

L'interprete di Ted Mosby nella popolare serie televisiva anni 2000 ha annunciato sui social la nascita del primo figlio con la moglie Jordana Jacobs. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ted Mosby in How I Met Your Mother, Josh Radnor ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, avuto con la moglie Jordana Jacobs. La nascita è avvenuta qualche mese fa ma l'attore ha comunicato al mondo soltanto ora la notizia. Durante la puntata del podcast che conduce insieme al co-creatore della serie Craig Thomas, Radnor ha ringraziato i fan per le belle parole spese nei confronti della sua famiglia per la nascita del suo primo figlio, annunciata poche ore prima sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - How I Met Your Mother, Josh Radnor è diventato papà: la star annuncia la nascita del primo figllo

