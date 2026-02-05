Honor tra i marchi di smartphone in crescita più rapida nel 2025
Nel 2025 il mercato degli smartphone ha visto una crescita complessiva moderata. Honor si distingue tra i marchi che sono cresciuti più rapidamente, mentre altri hanno faticato a mantenere il passo. La competizione si fa sempre più agguerrita, con alcune aziende che riescono a conquistare quote di mercato più velocemente di altre.
Il quadro globale del mercato degli smartphone nel 2025 si è chiuso con una crescita moderata e dinamiche di crescita differenti tra i principali marchi. nel contesto, marchi emergenti come Honor, Nothing e Google Pixel hanno mostrato slancio significativo, affiancando i due giganti consolidati Apple e Samsung. le proiezioni per il 2026 indicano invece una possibile contrazione, influenzata dalla situazione di mercato e da vincoli legati alla disponibilità di memoria. andamento globale del mercato smartphone nel 2025. secondo il rapporto di omdia, il mercato mondiale ha registrato una crescita di circa 2% nel 2025. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
