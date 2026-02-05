Hockey storica vittoria azzurra nella gara d’esordio | battuta la Francia 4-1
Un’esplosione di gioia nel mondo dello sport italiano. La nazionale femminile di hockey su ghiaccio ha fatto la storia, battendo la Francia 4-1 nella partita d’esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una vittoria che rimarrà impressa come una delle più grandi per il settore invernale nel nostro paese.
Un giorno indimenticabile per gli sport invernali italiani: la squadra femminile di hockey su ghiaccio ha inaugurato alla grande la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, travolgendo la Francia per 4-1 nell’incontro d’apertura del girone B. Si tratta del primo trionfo assoluto per le atlete tricolori ai Giochi olimpici, conquistato con una dominazione netta, evidente nei 46 tentativi di tiro contro i soli 15 delle avversarie (concentrati soprattutto negli istanti conclusivi). Inizio del match equilibrato, il primo scossone arriva al 10’: Stocker si produce in uno sgambetto che porta alla prima superiorità numerica per le francesi, che passano in vantaggio dopo 1 minuto con un tentativo da lontano di De Serres.🔗 Leggi su Sportface.it
