Hockey donne quattro finlandesi contagiate da virus prima del match contro il Canada Cos’è successo
La nazionale finlandese di hockey femminile ha dovuto affrontare un imprevisto prima della partita contro il Canada. Quattro giocatrici si sono contagiate con un virus e ora la squadra cerca di recuperare in vista del debutto a Milano. La partita si gioca oggi, ma la squadra finlandese dovrà fare i conti con le assenze e l’incertezza sulle condizioni delle atlete contagiate.
(Adnkronos) – Corsa contro il tempo per la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile, che oggi giovedì 5 febbraio debutterà contro il Canada a Milano. Quattro giocatrici sono state colpite dal norovirus, altamente contagioso, che ha causato – nella giornata di ieri – l’annullamento degli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione..🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Milano-Cortina, diarrea e vomito per la nazionale di hockey finlandese: colpita da un virus prima dell’esordio
