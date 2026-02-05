Hockey donne quattro finlandesi contagiate da virus prima del match contro il Canada Cos’è successo

La nazionale finlandese di hockey femminile ha dovuto affrontare un imprevisto prima della partita contro il Canada. Quattro giocatrici si sono contagiate con un virus e ora la squadra cerca di recuperare in vista del debutto a Milano. La partita si gioca oggi, ma la squadra finlandese dovrà fare i conti con le assenze e l’incertezza sulle condizioni delle atlete contagiate.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.