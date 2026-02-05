Hiljemark | Puntiamo alla salvezza il gruppo è fantastico e vogliamo i risultati

Oscar Hiljemark ha preso ufficialmente il comando del Pisa. Durante la sua presentazione, ha detto chiaramente che l’obiettivo principale è salvarsi il prima possibile. Ha elogiato il gruppo, definendolo “fantastico”, e ha spiegato che lavoreranno duramente per ottenere risultati concreti. La squadra si prepara a una sfida importante, con la speranza di invertire subito la rotta.

Oscar Hiljemark è stato presentato come nuovo allenatore del Pisa, delineando un progetto volto alla salvezza immediata e a una crescita strutturata nel tempo. Le parole del tecnico hanno evidenziato una filosofia centrata sulla coesione del gruppo, sull’impegno condiviso e sull’immediata ricerca di punti sul campo. impatto sulla squadra - dopo tre giorni di lavoro, il tecnico ha voluto trasmettere un chiaro messaggio: è necessario essere una squadra, giocare insieme e segnare il primo gol. La difesa va costruita collettivamente, e le transizioni offensive potrebbero rivelarsi un punto di forza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Hiljemark: «Puntiamo alla salvezza, il gruppo è fantastico e vogliamo i risultati» Approfondimenti su Hiljemark Pisa Pisa, Hiljemark in conferenza stampa: «Il mio unico obiettivo è la salvezza, voglio i risultati! Questo è un gruppo fantastico» Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e dice subito che il suo obiettivo principale è la salvezza del Pisa. "Partecipanza, vogliamo ripartire. Puntiamo a convocare il consiglio" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Hiljemark Pisa Argomenti discussi: Sassuolo, Carnevali: Puntiamo alla salvezza. Niente voci su Berardi? Si sono accorti che non vogliamo...; Biasin: La verità è che la Juventus voleva Icardi. Pisa, Oscar Hiljemark: Orgoglioso di essere a Pisa, l’obiettivo è la salvezza12:50 Tra pochi minuti la presentazione ufficiale di Oscar Hiljemark nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. Diretta testuale a cura di TMW. 13:15 inizio. tuttomercatoweb.com Pisa, Hiljemark: Orgoglioso di essere qui, non cambio moduloInizia l'era Hiljemark in casa Pisa: quest'oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nerazzurro, subentrato ad Alberto Gilardino. fantacalcio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.