Helena Costa unica direttrice sportiva nel calcio misogino | devono giudicarti per quanto sei brava stop Athletic

Helena Costa, a 47 anni, rompe gli schemi nel calcio maschile. È l’unica donna a ricoprire il ruolo di direttrice sportiva in un club di Liga, l’Estoril, in Portogallo. La sua presenza sfida i pregiudizi di un settore ancora molto maschilista, e lei stessa dice che le donne devono essere giudicate solo per le loro capacità, niente altro. In un mondo dove i diritti femminili sono spesso limitati in paesi come Qatar e Iran, Costa ha aperto nuove strade, dimostrando che il talento non ha genere.

Helena Costa a 47 anni ha aperto nuove strade per le donne in Paesi dove i loro diritti sono limitati (Qatar e Iran), ed è l'unica direttrice sportiva donna nel calcio maschile, all'Estoril, club di Liga portoghese. Athletic l'ha intervistata: "Non penso che abbia un impatto sulla mia vita, però è importante aprire porte. Ma è anche una responsabilità. Spero di aver cambiato la mentalità delle persone. Se sei un insegnante, non importa se sei una donna o un uomo: devi essere competente e bravo in quello che fai". "Il soprannome "Mourinho in gonnella" nacque quando ero al Clermont nel 2014". Ha iniziato il suo percorso da allenatrice nell'Academy del Benfica alla fine degli anni Novanta.

