Heartopia | come ottenere gli oggetti Fashionwave grazie ai DG Member

Il Winter Frost Event di Heartopia sta attirando molti giocatori. Durante l’evento, gli utenti possono ottenere gli oggetti Fashionwave semplicemente partecipando ai DG Member. L’atmosfera innevata e le attività a tempo rendono questa occasione ideale per rinnovare il guardaroba e decorare le case virtuali. Molti si stanno già sfidando per conquistare le ricompense speciali.

Il Winter Frost Event di Heartopia è uno degli appuntamenti stagionali più ricchi dell'anno. Tra ambientazioni innevate, attività a tempo limitato, concerti, nuove missioni e ricompense dedicate, l'evento è perfetto per rinnovare guardaroba e arredamento. Proprio la natura temporanea dei Fashionwave però può giocare brutti scherzi, soprattutto quando l'oggetto desiderato sparisce dal negozio prima che tu riesca ad acquistarlo. Potrebbe interessarti anche la Guida al Meteo e Come sfruttarlo davvero Dove si comprano i Fashionwave durante il Winter Frost Event. Gli oggetti Fashionwave includono vestiti, accessori e arredi esclusivi e si acquistano parlando con Azure, la mercante dell'evento.

