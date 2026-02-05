Eden Hazard ricorda un episodio con Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea. L’attaccante belga rivela di aver rifiutato un consiglio di Sarri, che gli aveva chiesto di imitare Cristiano Ronaldo. Hazard spiega di aver preferito mantenere il proprio stile, senza seguire le indicazioni del tecnico, che definisce uno degli allenatori con il calcio più affine al suo.

Eden Hazard, ex stella del Chelsea, è stato allenato da Maurizio Sarri, "l'allenatore con l'idea di calcio più simile alla mia". Intervistato dalla Gazzetta, il belga ha raccontato un aneddoto risalente ai tempi in cui entrambi vivevano a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hazard: "Sarri mi disse di imitare Cristiano Ronaldo. Gli risposi di no"

