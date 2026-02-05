Hazard | Sarri mi disse di imitare Cristiano Ronaldo Gli risposi di no

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eden Hazard ricorda un episodio con Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea. L’attaccante belga rivela di aver rifiutato un consiglio di Sarri, che gli aveva chiesto di imitare Cristiano Ronaldo. Hazard spiega di aver preferito mantenere il proprio stile, senza seguire le indicazioni del tecnico, che definisce uno degli allenatori con il calcio più affine al suo.

Eden Hazard, ex stella del Chelsea, è stato allenato da Maurizio Sarri, "l'allenatore con l'idea di calcio più simile alla mia". Intervistato dalla Gazzetta, il belga ha raccontato un aneddoto risalente ai tempi in cui entrambi vivevano a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

hazard sarri mi disse di imitare cristiano ronaldo gli risposi di no

© Gazzetta.it - Hazard: "Sarri mi disse di imitare Cristiano Ronaldo. Gli risposi di no"

Approfondimenti su Hazard Sarri

L’ex compagno di Cristiano Ronaldo: “Mi faceva domande su Milan Lab. Io gli ho detto tutto”

Vitali Kutuzov rivela che un giovane Cristiano Ronaldo si interessava molto a cosa succedeva a Milan Lab negli anni 2000.

Lazio, Sarri: ”I più forti che ho allenato? Cristiano Ronaldo alla Juve, Higuain e Mertens al Napoli”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hazard Sarri

Argomenti discussi: Hazard: Sarri mi disse di imitare Cristiano Ronaldo. Gli risposi di no.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.