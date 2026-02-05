Eden Hazard ha confessato di aver sempre tifato Milan da giovane, ma la sua carriera non lo ha mai portato in Italia. Ora, a fine carriera, rivela che quella chiamata non è mai arrivata e che il sogno di giocare in Serie A rimane tale, un’idea che resterà nel passato.

Il legame tra Eden Hazard e la Serie A resta una suggestione destinata a non concretizzarsi mai, nemmeno dopo il ritiro. L’ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid ha rotto il silenzio sul suo rapporto con il calcio italiano, rivelando un retroscena finora inedito sulla sua infanzia: «Da bambino tifavo Milan», ha confessato il belga in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Nonostante la fede calcistica dichiarata, il matrimonio tra il fantasista e il club di via Aldo Rossi non è mai andato oltre l’ammirazione a distanza. Hazard ha infatti chiarito come, nonostante i rumors che lo hanno accostato a San Siro in diverse fasi della carriera, non ci sia mai stato un tentativo concreto da parte della dirigenza rossonera: «Non si sono mai fatti avanti», ha ammesso con schiettezza l’ex capitano del Belgio. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Hazard rivela: “Tifavo Milan, ma la chiamata non è mai arrivata”

Approfondimenti su Hazard Milan

L’ex stella del Chelsea e del Real Madrid, Eden Hazard, si è lasciato andare in un’intervista sincera.

Hazard si apre e rivela di aver sognato di giocare nel Milan da bambino, ma nessuna società si è mai fatta avanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hazard Milan

Hazard: Vi svelo un segreto: da bambino tifavo MilanPer vedere Eden Hazard in Italia c’è stato bisogno del vino. Un rosso, un rosé e un bianco firmati The Wine Of The Champions, il brand ideato da Fabio ... milannews.it

Hazard: Tifavo Milan, Galliani non mi ha mai chiamato. Yildiz è da Real Madrid, Mourinho il migliore. Oggi faccio vini in SalentoEden Hazard è stato uno dei migliori talenti degli ultimi 20 anni. Ha vinto tanto con Chelsea e Real Madrid, ma è mai stato davvero vicino alla Serie A? Purtroppo no, anche se oggi in Italia ci lavor ... msn.com

#Hazard: "Tifavo #Milan, Galliani non mi ha mai chiamato. #Yildiz è da Real Madrid, Mourinho il migliore. Oggi faccio vini in Salento" x.com

#Hazard: “Da bambino tifavo #Milan. #Galliani mi vedeva bene in quello di #Berlusconi, ma …” facebook