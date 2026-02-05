Hazard | Fabregas? In estate gli ho detto di allenare il Chelsea e

Eden Hazard ha svelato di aver consigliato a Cesc Fabregas di allenare il Chelsea questa estate. Il belga ha raccontato che ha parlato con il suo ex compagno di squadra nel Chelsea, lasciando intendere che avrebbe potuto intraprendere una strada diversa nel suo futuro. Hazard ha anche parlato della sua ultima conversazione con l’allenatore del Como, rivelando alcuni dettagli sui suoi piani e le sue ambizioni.

