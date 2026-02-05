Eden Hazard commenta la Serie A e non si tiene le sue preferenze. L’attaccante belga dice che l’Inter è più forte delle altre squadre e rivela di tifare per Lukaku e De Bruyne. Le sue parole fanno discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter News 24. Eden Hazard, l'ex fenomeno belga che ha incantato l'Europa con le maglie di Chelsea e Real Madrid grazie a un dribbling fulminante e una visione di gioco fuori dal comune. In una lunga e dettagliata intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex capitano dei Diavoli Rossi ha voluto dire la sua sul campionato di Serie A, concentrandosi in particolare sulla marcia trionfale della capolista.

© Internews24.com - Hazard commenta la Serie A. E sull’Inter dice: «Nerazzurri più tosti delle altre. Tifo Lukaku e De Bruyne»

In Belgio cresce l’attesa per il rientro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

