Harris rilancia l’account social KamalaHQ | è pronta a una nuova candidatura?

Kamala Harris torna sui social. Dopo la sconfitta alle ultime elezioni, l’ex vicepresidente ha rilanciato il suo account KamalaHQ su X e TikTok. È la prima mossa per preparare il terreno a una possibile nuova candidatura alle presidenziali del 2024.

Kamala Harris, ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla Casa Bianca nel 2024, ha appena rilanciato su X e TikTok l'account KamalaHQ, che era stato chiuso dopo la sconfitta elettorale patita contro Donald Trump. Gli account contano oltre un milione di follower su X e più di cinque su TikTok: presto ribattezzati semplicemente " Headquarters ", in collaborazione con People for the American Way – che si definisce «un'organizzazione nazionale progressista che lotta per la libertà, la giustizia e la democrazia» – diventeranno «un progetto online per la campagna elettorale della prossima generazione».

