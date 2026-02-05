Se Hamnet - Nel nome del figlio era già hyper per il solo fatto di esistere e per via del cast, le otto nomination agli Oscar che ha raccolto non fanno che amplificarne l’eco, complice anche la polemica per l’assenza di Paul Mescal tra i candidati come miglior attore non protagonista. Nonostante l’uscita negli Stati Uniti a dicembre e nel Regno Unito a inizio gennaio, il film di Chloé Zhao approda solo il 5 febbraio nelle sale italiane, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, best seller del 2020 che continua a conquistare lettori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hamnet - Nel nome del figlio, cosa c'è di vero e cosa è pura fiction nel film ispirato a William Shakespeare

Approfondimenti su Hamnet Shakespeare

Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare.

Durante i Golden Globe Awards 2026, sono stati premiati “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” come principali riconoscimenti nel cinema, mentre la serie televisiva “Adolescence” ha conquistato numerosi premi, confermandosi come protagonista della stagione televisiva.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Hamnet Shakespeare

Argomenti discussi: Hamnet – Nel nome del figlio – Programmazione; Hamnet - Nel nome del figlio, 5 curiosità sul film di Chloé Zhao; Hamnet - Nel nome del figlio, il nuovo film di Chloé Zhao al Cinema Adriano di Firenze; Hamnet. Nel nome del figlio: confermiamo, quello di Chloé Zhao è un film da Oscar.

Hamnet – Nel nome del figlio, recensione del film di Chloé Zhao tra lutto, arte e memoriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Hamnet – Nel nome del figlio, recensione del film di Chloé Zhao tra lutto, arte e memoria ... tg24.sky.it

Hamnet - Nel nome del figlio, arriva al cinema il nuovo film di Chloé Zhao: 5 curiositàLeggi su Sky TG24 l'articolo Hamnet - Nel nome del figlio, arriva al cinema il nuovo film di Chloé Zhao: 5 curiosità ... tg24.sky.it

Il nuovo film di Chloé Zhao al cinema dal 5 febbraio racconta la vicenda «vera» dietro l’Amleto di William Shakespeare. Ambientata nell’Inghilterra elisabettiana, questa storia d’amore e di perdita fa piangere parecchio. Ma è anche un grande abbraccio x.com

L'attore interpreta William Shakespeare in Hamnet – Nel nome del figlio, film candidato a 8 premi Oscar. Da domani al cinema. facebook