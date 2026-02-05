Arriva nelle sale italiane il nuovo film di Chloé Zhao, candidato a otto Premi Oscar. La pellicola racconta la vita del Bardo, sua moglie Agnes e i loro tre figli, tra drammi e difficoltà, seguendo le vicende reali che hanno segnato la loro storia.

Arriva nelle sale italiane, il nuovo film di Chloé Zhao in corsa per 8 Premi Oscar. Un dramma in costume ispirato alla vita reale del Bardo, di sua moglie Agnes e dei loro tre figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hamnet, la storia vera del film

Approfondimenti su Hamnet Zhao

Scopri la vera storia dietro il film di Neri Marcoré, ambientato nella Milano degli anni Sessanta.

Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Norimberga | Trailer Ufficiale

Ultime notizie su Hamnet Zhao

Argomenti discussi: Quanto c’è di vero in Hamnet? La storia vera di William Shakespeare e Anne Hathaway; Chloé Zhao: Il mio Hamnet e la creatività che salva; 19 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime Tempestose. FOTO; I film più attesi in uscita a febbraio 2026 al cinema e su Prime Video.

Quanto c’è di vero in Hamnet? La storia vera di William Shakespeare e Anne HathawayIl film con 8 nomination all'Oscar (nei cinema il 5 febbraio) è documentato o è fiction? Tra misteri, enigmi, ipotesi anche sorprendenti (e il Bardo non fosse mai esistito?), tutto quello che si sa su ... msn.com

Hamnet è ispirato a una storia vera? Il figlio di Shakespeare tra mito e realtàScopri se Hamnet - Nel nome del figlio, il nuovo film di Chloé Zhao, è una storia vera oppure no: tutti i dettagli sui fatti storici e il personaggio realmente esistito nascosti dietro la pellicola. tag24.it

Da venerdì avremo in programma il film HAMNET - Nel nome del figlio, di Chloé Zhao, con Jessie Buckle e Paul Mescal. Agnes, moglie di William Shakespeare, lotta per superare la perdita del suo unico figlio, Hamnet. Una storia umana e struggente che fa facebook

Quando una storia riesce a toccare il cuore. Hamnet - Nel nome del figlio vince il premio come Miglior Film Drammatico ai Golden Globe© . #HamnetIlFilm, dal 5 febbraio al cinema. #GoldenGlobes x.com