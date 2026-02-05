Hamleys chiude in Italia | stop a Roma Milano e Bergamo

Hamleys chiude i suoi negozi in Italia. Da martedì scorso, gli store di Roma, Milano e Bergamo hanno definitivamente abbassato le saracinesche. La decisione arriva dopo anni di attività nel nostro paese, lasciando un vuoto tra i appassionati di giocattoli e famiglie.

AGI - Hamleys chiude in Italia: gli store di Roma, Milano e Bergamo del più antico negozio di giocattoli del mondo, fondato a Londra nel 1760, hanno cessato le attività da martedì scorso. Le comunicazioni sono arrivate con un preavviso di appena 48 ore e lo stop coinvolge oltre 50 dipendenti. Il marchio, fornitore ufficiale per gli eredi di Casa Windsor, era sbarcato in Italia da meno di tre anni ed era gestito in concessione da Giochi Preziosi. Resta poco chiara, secondo quanto riferito dai lavoratori, anche la situazione del punto vendita di Pompei. A Milano, il negozio in Galleria Vittorio Emanuele, in Duomo, ha annunciato un piano di chiusure per "fronteggiare una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

Hamleys chiude i suoi negozi in Italia.

Hamleys chiude anche il negozio di Milano, considerato il più bello del mondo.

